Ci sono scrittori che mi infastidiscono e al tempo stesso mi affascinano. Anche se sono allergico alle idee sgradevoli che espongono, trovo intriganti le loro provocazioni. Non sono d’accordo con la maggior parte delle cose che dicono, ma a malincuore gli sono grato per i nuovi punti di vista che mi offrono (uno di questi autori è il premio Nobel Elias Canetti). In conformità con i ritmi astrali del momento, Vergine, per il tuo bene ti invito a cercare influenze simili.