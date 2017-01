Il termine “signornò” descrive una persona che ha il vizio di esprimere negatività. Un “signorsì”, invece, è una persona che tende a mostrare ottimismo. Secondo la mia valutazione, nei prossimi giorni potresti e dovresti essere un signorsì creativo, per il tuo bene e per quello delle persone la cui vita si intreccia con la tua. Per trovare ispirazione, leggi queste frasi di Upton Sinclair su Beethoven: il compositore era “uno che sfidava il fato, un grande signorsì”, la sua musica è “come il vento che soffia su un campo di fiori, felicità estrema moltiplicata all’infinito”.