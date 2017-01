Ti piace di più orchestrare le dinamiche di gruppo o scatenarle? Sei più portato per essere un direttore che organizza le persone o una scintilla che le ispira? Preferiresti essere un amministratore delegato o un creativo? Nelle prossime settimane farai bene a meditare su queste domande. I presagi astrali lasciano intendere che è ora di esplorare e di attivare le tue potenzialità come leader o come elemento catalizzatore.