Il Legatum institute, un centro ricerche di Londra, conduce ogni anno uno studio per stabilire quale paese al mondo garantisce maggiore libertà, usando indicatori come i diritti civili, la tolleranza sociale e la capacità di scegliere il proprio destino. Al primo posto c’è il Lussemburgo e al secondo il Canada. La Francia è al 22°, gli Stati Uniti al 26° e l’Italia al 27°. Spero che nei prossimi mesi aumenterai notevolmente la tua libertà personale, perciò potresti prendere in considerazione la possibilità di trasferirti in Lussemburgo. Se questo non è possibile, che cos’altro potresti fare? I tempi sono maturi per ideare un piano di liberazione.