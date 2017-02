È arrivato il momento di essere più audace nel migliorare le piccole grandi cose della tua vita. Per esempio: cercare o chiedere maggiori responsabilità. Porre acute domande alle autorità. Andare in cerca di enigmi più utili. Rivedere i ritmi quotidiani per soddisfare meglio le tue esigenze uniche. Rifiutare la noia “necessaria” che non è veramente necessaria. Ti sembra troppo ardito e impudente? Ti assicuro che non lo è. Hai un ascendente più grande di quanto immagini. E anche la fiducia nella tua capacità di compiere sottili e fondamentali cambiamenti sta crescendo.