Anche se non sei una maga o una sacerdotessa pagana, ho idea che in questo momento tu abbia il potere di lanciare benevoli incantesimi amorosi. Attenzione, però: funzioneranno solo se li userai su te stessa. Se lo facessi su altre persone ti si ritorcerebbero contro, se invece accetterai questo limite sarai in grado di far emergere una forte dose di magia romantica sia dal tuo subconscio più profondo sia dal tuo io superiore. Se ti impegnerai a rinvigorire il tuo approccio all’intimità, troverai tutta l’ispirazione necessaria.