Almeno per il momento, il cervello è la tua principale zona erogena. Ho il sospetto che presto produrrà pensieri più sexy che mai. Per essere più chiari, non tutte queste eruzioni di beatitudine saranno direttamente legate ai dolci misteri dell’intimità che nasce dall’avvolgere il tuo corpo intorno a un altro. Una parte del piacere erotico assumerà la forma di epifanie che risveglieranno parti sopite della tua anima. Un’altra potrebbe nascere da rivelazioni che spazzano via mesi di confusione o anche da atti di creatività che ti libereranno da un tipo di schiavitù che finora hai erroneamente considerato necessaria.