Capricorno

L’uso ossessivo degli strumenti digitali ha ridotto la nostra capacità di concentrazione. Secondo uno studio della Microsoft, in media la capacità di attenzione degli esseri umani è di otto secondi, uno in meno di quella dei pesci rossi. Ma prevedo che nelle prossime settimane voi Capricorni invertirete questa tendenza. La tua capacità di concentrazione potrebbe essere eccezionale perfino per gli standard dell’era precedente a internet. Spero che sfrutterai questa fortunata anomalia per un lavoro e un piacere importanti.