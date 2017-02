Conosci la storia dei quattro ciechi che si imbattono per la prima volta in un elefante? Il primo tocca la coda e dice che ha trovato una fune. Il secondo tocca una zampa e dice che si tratta di un albero. Il terzo accarezza la proboscide e immagina che sia un serpente. Sfiorando una zanna, il quarto afferma che è una lancia. Prevedo che nelle prossime settimane non farai come loro. Riuscirai a concentrarti sul tutto, e non solo su una parte della realtà pensando che sia il tutto. Vedrai il quadro completo.