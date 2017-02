“All’inizio amare non significa mescolarsi, abbandonarsi e unirsi a un’altra persona”, scriveva il poeta Rainer Maria Rilke, “perché cosa sarebbe l’unione di due persone che sono torbide, incomplete e ancora incoerenti?”. Mi sembra un’ottima riflessione da fare in vista di San Valentino, Pesci. Sei nello stato mentale giusto per pensare a come potresti modificare ed educare te stesso per ottenere il meglio dalle tue intime alleanze. Per un individuo, amare “è un forte incentivo a maturare”, diceva Rilke, “a diventare qualcosa. A diventare un mondo per amore di un’altra persona”.