Sagittario

Tiziano, il famoso pittore italiano del cinquecento, era noto per il suo straordinario uso del colore. Era anche molto prolifico e versatile. Ma il suo contemporaneo Michelangelo disse che avrebbe potuto essere un artista ancora più grande se avesse padroneggiato meglio l’arte del disegno. Secondo Michelangelo, Tiziano aveva saltato un passaggio nella propria formazione. La tua storia somiglia in qualche modo a quella di Tiziano? Non aver coltivato una competenza di base ha costituito un leggero (o non tanto leggero) ostacolo alla tua crescita? Se è così, le prossime settimane e mesi saranno un ottimo periodo per rimediare.