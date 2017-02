Voglio girarti un consiglio di Norman Rush, scrittore dello Scorpione: “ Lo sforzo principale nell’organizzare la nostra vita dovrebbe essere quello di ridurre gradualmente il tempo necessario a garantirsi un tenore di vita dignitoso, in modo da avere tutto il tempo che vogliamo per leggere”. È comprensibile che uno specialista della lingua come Rush concluda la frase con la parola “leggere”, ma tu potresti sceglierne una diversa. E ti invito a farlo. Le prossime settimane saranno il periodo ideale per ritagliarti il tempo di cui hai bisogno per fare la cosa più importante della tua vita.