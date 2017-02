Napoleone estese il predominio della Francia su buona parte dell’Europa occidentale con una combinazione di guerre e diplomazia. Nel 1804 decise di ufficializzare la sua sovranità con una cerimonia d’incoronazione , ma in questo si allontanò dalla tradizione. Per secoli, i re francesi erano stati incoronati direttamente dal papa. Napoleone, invece, prese la corona dalle mani di Pio VII e se la mise in testa da solo. Secondo lo storico David J. Markham “simboleggiava il fatto che stava diventando imperatore grazie ai suoi meriti personali e alla volontà del popolo, non a una consacrazione religiosa”. Secondo la mia lettura, Toro, hai il diritto di compiere un gesto simile al suo. Non aspettare che sia una qualche autorità a farlo, incoronati da solo.