Se dovessi raccontare una favola sulla tua vita negli ultimi tempi, sarei tentato di dire che hai avuto una zuffa con un angelo. In realtà la zuffa non è ancora finita, la parte migliore e più sacra deve ancora venire. Ma in questo momento il cosmo ti autorizza a prenderti una breve pausa e a riposarti un po’. Durante questa tregua, cerca di diventare ancora più determinata a imparare tutto quello che puoi da questa amichevole “lotta”, e di capire cosa finora ti è sfuggito della vera natura dell’angelo. Impegnati a difenderti meglio e a rivelare in modo più rigoroso la verità meno addomesticata.