Il tuo mantra per le prossime tre settimane dev’essere: “So quello che voglio e so come farlo planare nella mia vita”. Pronuncialo a voce alta undici volte ogni mattina quando ti svegli, undici volte prima di pranzo e undici prima di andare a letto. Ogni volta che ripeterai questa frase avrai la sorridente sicurezza che, per quanto tempo ci possa volere per realizzarla, quella magia alla fine funzionerà. Non lasciare che nessuna vocina nella tua testa metta in dubbio questa semplice verità. Innalza il tuo cuore fino alla più alta fonte di vitalità che riesci a immaginare.