Nel primo secolo dopo Cristo, Quintiliano scrisse un testo in dodici volumi sull’arte oratoria. L’opera avrebbe potuto essere ancora più lunga. “Cancellare è importante quanto scrivere”, diceva l’autore latino. Secondo la mia lettura dei presagi astrali, nelle prossime settimane questa riflessione dovrebbe essere per te gratificante e perfino emozionante. Per la salute a lungo termine di quello che fai, che sia un lavoro svolto per piacere o il tuo capolavoro, dovresti dedicare un po’ di tempo a rivederlo. Come potresti migliorarlo rendendolo più breve e conciso?