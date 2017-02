Tutta la materia naturale presente sulla Terra è composta di 92 elementi combinati in vario modo. Dato che sono presenti in quantità minime, gli esseri umani hanno impiegato molto tempo a scoprirli. Nel settecento e nell’ottocento i chimici esultarono quando ne trovarono ben sette in un unico posto, una miniera sotterranea a Ytterby, in Svezia. Prevedo che vivrai un’esperienza metaforicamente simile, Cancerino: potrai accedere a una nuova fonte concentrata che ti illuminerà.