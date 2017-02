Capricorno

In latino l’espressione crambe repetita significa “minestra riscaldata”. Nelle prossime settimane ti invito a non mangiarla mai né letteralmente né metaforicamente. Se hai proprio voglia di una minestra, mangiala appena cucinata. Se hai un appetito altrettanto insaziabile di storie, rivelazioni e informazioni – e sospetto che lo avrai – non accettare quelle riscaldate e riciclate. Insisti per avere cose fresche che stimolino la tua curiosità e il tuo senso della meraviglia.