Le prossime quattro settimane saranno un ottimo periodo per capire meglio le figure importanti della tua vita. Anzi, ho il sospetto che se cercherai di approfondire la conoscenza di chi influisce su di te, produrrai fortuna e sincronismi significativi. Se c’è qualcuno che ti affascina e stimola la tua curiosità, prova a scoprire qualcosa di più su quella persona. Studia i tipi stravaganti a cui sei allergico con l’intento di comprendere come funziona la loro mente. E, in generale, sforzati di essere obiettivo e di perfezionare la tua capacità di leggere la natura umana.