“Non possiamo starcene seduti a fissare le nostre ferite per sempre”, scrive lo scrittore giapponese Haruki Murakami. “Dobbiamo alzarci e passare all’azione successiva”. Spero che questa frase ti serva da ispirazione, oltre che da leggero rimprovero. Secondo la mia analisi, hai già fatto un lavoro eroico per individuare la causa della tua sofferenza. Hai usato una grande intelligenza per capirla meglio e cercare di guarirla. Ma è arrivato il momento di pensare ad altro. A cosa? Alla tua rinascita, per esempio.