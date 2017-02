Conosci il programma tv per bambini Sesamo apriti? Ti ricordi di Bibo, il canarino parlante alto più di due metri? Spero di sì, perché il tuo oroscopo è costruito su di lui. Nell’episodio intitolato I quadri non si mangiano, Bibo risolve un enigma che libera un principe egizio di quattromila anni da un’antica maledizione. Penso che per liberarti dovresti ispirarti a questa storia. Come? Potresti finalmente aggirare un vecchissimo problema con l’aiuto di un po’ di scherzosa, se non addirittura infantile, energia. Non pensare che per liberarti di quell’antico peso tu debba essere sempre serio e austero. Anzi, è vero il contrario. Fidati degli spiriti allegri e chiassosi.