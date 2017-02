Sto lanciando una campagna contro gli stereotipi superati sui Tori. Alcuni astrologi continuano a diffamarvi dicendo che spesso siete spilorci, flemmatici e testardi. Come antidoto, ho intenzione di attirare l’attenzione di tutti sulla vostra profonda, sensuale dolcezza, la vostra raffinata, pragmatica sensibilità e la vostra diligente, dinamica efficienza. Nelle prossime settimane non sarà difficile, perché sarete al culmine della capacità di esprimere questi superpoteri. Per fortuna anche gli altri riusciranno ad apprezzarvi per quello che siete veramente. Un ottimo momento per chiarire le cose e migliorare la vostra reputazione.