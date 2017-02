Il mio radar astrologico mi dice che incombe su di te un’anomalia spaziotemporale. È un piacevole limbo esotico in cui le regole sono flessibili e tutto quello che fai è un esperimento? Non sarebbe male. Oppure è un labirinto in cui niente è come sembra, senti ululati in lontananza e quasi non ti riconosci? Sarebbe bizzarro. Che ne dici? Vale la pena di correre il rischio? Se pensi di sì, procedi a tutto gas. Altrimenti, ti consiglio di correggere la rotta.