In che modo chiederebbe Budda un aumento di stipendio o una promozione? Quali progetti farebbe Gesù per la sua carriera tenendo in considerazione le tendenze macroeconomiche? Come cercherebbe Confucio di introdurre nuovi metodi e idee nel suo stantio ambiente di lavoro? Rifletti profondamente su questi interrogativi. Il tuo desiderio di ottenere maggiore soddisfazione dal lavoro potrebbe presto essere appagato, soprattutto se metterai un po’ di sacro intuito nelle tue ambizioni.