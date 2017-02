“Mi piace la parola inglese bewilderment (smarrimento) perché contiene sia be (essere) sia wild (selvatico)”, dice il poeta Peter Gizzi. Ti propongo di andare oltre, Cancerino. Esprimi il tuo amore non solo per la parola ma anche per l’esperienza dell’essere smarrito. Anzi, t’invito non solo a sopportare ma a desiderare le confuse gioie dello smarrimento. Nelle prossime settimane, il tuo compito sarà essere smarrito nel modo più ricco e salutare. Mentre vaghi innocentemente attraverso gli sconcertanti misteri che ti si presenteranno, sarai tentato di sfuggire alle formalità e alle regole inutili che finora ti hanno costretto a essere eccessivamente docile e timido.