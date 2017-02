Capricorno

Il prossimo futuro sarà mutevole, capriccioso e incostante. Aspettati eventi insoliti e colpi di fortuna. La tua capacità d’improvvisare ti tornerà utile. Credi nei numeri fortunati? Anche se non ci credi, il tuo sarà il 333. La tua parola d’ordine sacra sarà “bizzarra audacia”. I personaggi dei fumetti con cui avrai più cose in comune saranno Bugs Bunny e Willy il Coyote. Il posto in cui avrai più probabilità di apprendere una lezione fondamentale è la soglia di una porta o un negozio dell’usato. La bandiera del tuo destino sarà screziata e maculata.

P.S. Ho il sospetto che un talismano che non hai ancora scoperto sia nascosto in un cassetto pieno di cianfrusaglie.