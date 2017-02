Cosa farebbe la tua madre migliore in una situazione come questa? Ti prego di notare che non ho detto “Cosa farebbe tua madre?”. Non ti sto suggerendo di chiedere consiglio a lei. Quando dico “la tua madre migliore” intendo l’archetipo della madre perfetta per te. Immagina una donna anziana e saggia che ti legge nel pensiero, ti ama incondizionatamente e vuole che tu viva in base alle tue necessità interiori, non alle sue o a quelle di qualcun altro. Visualizzala. Invocala. Cerca la sua benedizione.