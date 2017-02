Credo che ti farebbe bene trovare un nuovo soprannome da usare in camera da letto. Non credo di dover essere io a suggerirtelo. Forse potresti invitare un sognatore o una sognatrice che adori a darti un folle e dolce soprannome. Se non c’è nessuno che possa fare questo lavoro (anche se, visti i presagi astrali del momento, scommetto che c’è), ti offro questa lista di nomignoli amorosi tra cui scegliere: Corpo selvaggio, Genio del bacio, Maga dell’eccitazione, Nettare inebriante, Maestra del sesso, Eroe della libidine, Tuono di perla, Leccapesca, Antidolorifico, Paradiso di seta, Tuffatore lascivo, Assetato di estasi.