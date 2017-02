Sul sito Reddit qualcuno ha chiesto ai lettori di rispondere a questa domanda: “Qual è il pensiero più liberatorio che abbiate mai avuto?”. Ecco alcune risposte. 1) “Se scopro nuove prove, posso anche cambiare idea”. 2) “Sono io a decidere chi c’è nella mia vita e chi no”. 3) “Io non sono la mia storia”. 4) “Non puoi cambiare qualcosa che è già successo, perciò smetti di preoccupartene”. 5) “Non sono, e non sarò mai, una bellezza convenzionale”. 6) “Non sono tenuto a rispondere alle persone che dicono stupidaggini”. Spero che questi esempi te ne facciano venire in mente molti altri, Toro. È il momento ideale per formulare intenzioni liberatorie.