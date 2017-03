“Siamo esseri umani diversi per ogni persona che incontriamo”, dice lo scrittore Chuck Palahniuk. È un ottimo momento per riflettere sulle complesse implicazioni di questa strabiliante verità, e per sfruttare meglio tutta la libertà che ti concede. Prova a pronunciare a voce alta queste affermazioni e vedi che effetto ti fanno: 1) La mia identità non è così circoscritta come penso. 2) Conosco almeno duecento persone, perciò nel mio carattere ci devono essere almeno duecento sfaccettature. 3) Sono troppo complicato per essere compreso del tutto da chiunque. 4) La coerenza è sopravvalutata.