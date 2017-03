Appena possibile, svignatela in un posto appartato dove puoi stare solo, magari in un comodo rifugio dove sei libero di abbandonarti a comportamenti eccentrici senza essere visto o giudicato. Una volta lì, dedica molto tempo a piangere e a lamentarti. A voce alta. Per ottenere un risultato migliore, dovresti anche saltare e agitare le braccia, fare piroette, sbavare, scompigliarti i capelli e respirare profondamente. Lascia che le tue intense emozioni e le tue struggenti fantasie fluiscano liberamente attraverso il tuo cuore selvaggio. E continua così fino a quando non avrai trovato il sollievo che stai cercando.