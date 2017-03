Voglio parlarti di una versione compassionevole della rapina. I ladri che praticano quest’arte non rubano gli oggetti che consideri preziosi. Rubano qualcosa di cui non hai bisogno ma che non riesci a lasciar andare. Lo spirito di un antenato che ami, per esempio, può irrompere nel tuo incubo e portar via un delizioso veleno che ti sta danneggiando ma a cui ormai ti sei assuefatto. Un angelo bandito potrebbe intrufolarsi nella tua fantasia e rubare le debilitanti convinzioni e le stampelle psicologiche che ti tieni strette come se fossero lingotti d’oro. Ti interessa questo servizio? Chiedi e ti sarà dato.