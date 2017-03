Capricorno

“O impari a convivere con il paradosso e l’ambiguità o avrai sei anni per il resto della tua vita”, dice la scrittrice Anne Lamott. Come te la cavi in questo campo? Stai ancora imparando? Se vuoi sapere qualcosa di più sul paradosso e l’ambiguità – ma anche sugli enigmi, le incongruità e le anomalie – nelle prossime settimane avrai molte opportunità di farlo. Devi esserne contento. Ricorda le parole del premio Nobel per la fisica Niels Bohr: “Che meraviglia che abbiamo incontrato un paradosso. Adesso abbiamo qualche speranza di fare progressi”.