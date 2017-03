Niente è mai semplice come sembra. I brutti momenti nascondono sempre qualche opportunità. E per quelli buoni c’è inevitabilmente una condizione da rispettare. Secondo la mia analisi, nelle prossime settimane dimostrerai questa seconda verità. Da una parte, sarai più vicino di quanto tu non sia da molte lune alle fonti primarie del senso della vita e della motivazione. Ma, dall’altra, dovrai saper sfruttare la buona sorte. Non puoi permetterti di esitare nel pretendere le ricompense e nell’accettare le responsabilità che accompagnano le opportunità.