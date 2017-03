Ti piacerebbe vivere fino a 99 anni? Allora le esperienze e le prese di coscienza delle prossime settimane potrebbero essere importanti per il tuo progetto. Si aprirà una finestra di longevità che ti permetterà di raccogliere indizi sulle azioni che puoi intraprendere e sulle riflessioni che devi fare per rimanere vivo e vitale fino a quell’età. Spero che tu non sia troppo serio e saccente per sfruttare questa opportunità. Sei vuoi scoprire i segreti della vita, devi saper guardare con occhi innocenti e curiosi. La giocosità non è solo una qualità vincente in questa ricerca, è un requisito essenziale.