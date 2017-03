Sagittario

“La nobile arte della musica è il più grande tesoro del mondo”, scriveva Martin Lutero, il pensatore rivoluzionario che contribuì a spezzare le catene imposte dalla chiesa cattolica all’immaginazione europea. Te ne parlo perché stai per entrare in una fase in cui avrai bisogno del tipo di ribellione che la musica scatena. Perciò ti invito a raccogliere le melodie che ti hanno ispirato nel corso degli anni e trovarne di nuove. Ascoltale attentamente, con curiosità e creatività, per alimentare la tua intenzione di avviare un cambiamento costruttivo. È arrivato il momento di eliminare dalla tua vita tutto quello che è logoro, pigro, sterile o apatico.