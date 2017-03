Gli Scorpioni evoluti non sognano che succeda qualcosa di brutto ai loro rivali e avversari , ma possono sentire il bisogno di riportare una totale, astuta, abbagliante, spietata vittoria su quelli che non riconoscono la loro radiosa divinità. Ma anche in quel caso, non si abbandonano a un sentimento controproducente come l’odio. Preferiscono sublimare la ferocia affinando ancora di più i loro talenti. Dopotutto, questo è il migliore piano di gioco per ottenere qualcosa di più della pura e semplice vendetta: la realizzazione dei propri sogni. Tienilo a mente nelle prossime settimane.