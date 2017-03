“Ho sempre sentito di appartenere a un luogo che non è quello dove mi trovo e di essere quello che non potrei mai essere”, confessava lo scrittore portoghese Fernando Pessoa. Probabilmente era nella sua natura. O forse era solo un fervido desiderio che si era realizzato. Te ne parlo, Toro, perché penso che il tuo compito sia esattamente l’opposto: almeno per le prossime settimane dovrai appartenere al luogo in cui ti trovi ed essere quello che sempre sarai.