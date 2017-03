Nelle prossime settimane, più sarai altruista e compassionevole e più probabilità avrai di ottenere esattamente quello che ti serve. Puoi raggiungere questo scopo in quattro modi. 1) Se sarai gentile con le persone, loro lo saranno con te. 2) Se ti prenderai cura degli altri, loro saranno più capaci di prendersi cura di te. 3) Se sarai meno ossessionato da te stesso, i blocchi psicologici che hanno impedito a certe persone di darti tutto quello che vorrebbero darti svaniranno come per incanto. 4) Se t’impegnerai a guarire gli altri, imparerai anche come guarire te stesso, e come ottenere dagli altri la guarigione che desideri.