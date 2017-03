Prevedo che nei prossimi giorni avrai sia più dolcezza sia più asprezza del solito. A volte sarà una delle due a predominare, altre volte confluiranno a formare una complessa miscela di “che meraviglia” e “che cavolo!”. Sarà come trovare pezzetti di mela asprigna nel tuo gelato alla vaniglia. Vista la situazione, non hai nessun motivo per essere meramente cortese o banalmente educata. Esprimi sfrontatamente la tua sollecitudine. Cerca di essere al tempo stesso tenera e provocatoria. Non essere solo gentile, sii gentile in modo sbarazzino e sovversivo.