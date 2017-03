Da molto tempo il tuo mondo non era così esteso come ora. Congratulazioni! Mi piace il modo in cui ti sei spinto fuori dalla tua zona di sicurezza per avvicinarti alla frontiera dell’ignoto. Ma voglio darti un suggerimento per il prossimo passo: gioca d’anticipo con quella parte di te che potrebbe essere incline a chiudersi di nuovo quando non ti sentirai più coraggioso e libero come ora, e allenta dolcemente la sua morsa. Se calmerai le tue paure prima che si scatenino, forse non si scateneranno mai.