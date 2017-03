Molti Gemelli si lanciano in lunghi discorsi acrobatici. Amano tradurre i loro pensieri in parole e vivacizzare le occasioni sociali con la loro agilità linguistica. Gli Acquari e i Sagittari provano a contendervi il titolo di Migliori Contaballe dello zodiaco, ma senza successo. Dopo averti coperto di elogi, però, mi sento in obbligo di farti notare che le tue parole sono divertenti ma non sempre sono efficaci. A volte fai colpo sulle persone ma non hai una grande influenza su di loro. Nelle prossime settimane, però, la situazione potrebbe cambiare. Ho il sospetto che i tuoi discorsi saranno molto più autorevoli e che con la tua capacità comunicativa potresti cambiare il corso della storia.