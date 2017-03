Ti piacerebbe una cura gratuita e perfettamente in linea con i ritmi cosmici? Prova a fare un esperimento. Immagina di preparare la tua autobiografia. Crea uno schema che preveda sei capitoli. I primi tre parleranno ognuno di un’esperienza passata che ha contribuito a fare di te quello che sei oggi. Negli ultimi tre descriverai tre eventi che desideri realizzare in futuro. Ti consiglio anche di trovare un titolo inconsueto. Non chiamarla La mia vita finora o La storia del mio viaggio. Scegli qualcosa di originale, perfino bizzarro come il titolo che Dave Eggers, scrittore dei Pesci, ha trovato per la sua: L’opera struggente di un formidabile genio.