Sagittario

Saturno è nel tuo segno da settembre del 2015, e ci rimarrà fino a dicembre del 2017. Alcuni astrologi direbbero che sei in una fase di ridimensionamento. Ti incoraggerebbero a essere più rigoroso e serio del solito perché per loro Saturno è come un capo molto esigente. C’è un pizzico di verità in questa teoria, ma a me piace sottolineare un aspetto diverso di Saturno. Se collaborerai con il suo rigore, diventerai più concentrato e deciso e ti libererai di qualsiasi tendenza a essere volubile e sconsiderato. È vero, Saturno può essere un antagonista se ignori il suo invito a essere fedele ai tuoi sogni. Ma, se avrai il coraggio di seguirlo, sarà un tuo devoto alleato.