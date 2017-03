Spero che tu prenda in considerazione l’idea di farti in anticipo qualche regalo di compleanno. Mancano ancora settimane alla tua festa, ma hai bisogno subito di un energico incoraggiamento e di nuovi stimoli. Devi assolutamente iniettare una dose di freschezza nei progetti a cui stai lavorando. Se non ritroverai un po’ del brio e dell’entusiasmo del principiante, potresti diventare troppo serio e cauto. Ecco qualche suggerimento per stimolare la tua fantasia: un giovane cactus, una scatola a sorpresa , un sasso con scritto “germoglio”, un uovo di marmo decorato, una maschera da volpe, un’immagine modificata al computer di te che voli come un supereroe.