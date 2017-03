Spero che non sentirai il bisogno di dire nessuna di queste frasi:

1) Mi dispiace di averti dato tutto quello che avevo senza assicurarmi che lo volessi.

2) Vuoi smettere di chiedermi di essere così concreto, per favore?

3) Desidero quella parte di te che non mi darai mai.

Spero invece che tu dica al più presto una di queste frasi:

1) Sono sopravvissuto perché il fuoco dentro di me brillava più del fuoco intorno a me (Joshua Graham).

2) Mi sto divertendo, anche se non è lo stesso tipo di divertimento che stanno avendo tutti gli altri (C.S. Lewis).

3) Non sono alla ricerca di quello che sono. Cerco la persona che aspiro a essere (Robert Brault).