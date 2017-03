È ovvio che desideri avere il meglio di tutto. Ma questo non significa che dovresti sdegnare i brividi a buon mercato che sono più interessanti e gratificanti di quelli costosi. So anche che ti piace correre rischi. Ma c’è una bella differenza tra l’azzardo che nasce da intuizioni superstiziose e quello basato su una ricerca intelligente. E infine so che trovi stimolante la competizione. Ma perché sprecare energie nel tentativo di impressionare gli altri? Potresti impiegare meglio la tua competitività per affinare il talento e l’integrità.