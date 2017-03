Ecco una nuova parola per te: enantiodromia. È quello che succede quando qualcosa si trasforma nel suo opposto. È il tentativo della natura di creare equilibrio dove prima c’era squilibrio. L’eccesso di yin si tramuta in yang, l’enfasi esagerata sul controllo genera il caos. Se opponiamo resistenza, trasformazioni come queste tendono a confonderci. Ma se collaboriamo possono diventare interessanti. Immagino che dovrai fare una scelta. Quale opzione sceglierai? Spero la seconda.

P.S. Le inversioni a cui collaborerai consapevolmente forse non saranno perfette e saranno sconcertanti, ma scommetto che saranno anche splendide e divertenti.