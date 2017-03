Stai per ottenere una scaltra vittoria sulla parte di te eccessivamente mite e passiva. Credo che nelle prossime settimane dimostrerai di essere un eroe pieno di risorse e supererai almeno a metà una tua paura cronica. Sarai attraversato da una rombante vena di fortuna guerriera, che ti permetterà di sconfiggere qualsiasi tentazione di scegliere la soluzione più facile. Complimenti in anticipo, compagno Cancerino! Non mi capita spesso di vedere la nostra tribù avere tanto potere di trionfare sull’attrazione inconscia che proviamo per il ruolo della vittima.