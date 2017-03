Capricorno

Lo spazio alla fine di questa frase è stato intenzionalmente lasciato bianco.

Sei scivolato attraverso questo tranquillo vuoto per gentile concessione della terapia del silenzio, un’antica forma di autoterapia. La terapia del silenzio si basa sul fatto, spesso sottovalutato, che di tanto in tanto è riposante tacere e astenersi da qualsiasi attività. Con la terapia del silenzio puoi crogiolarti in un’oasi di dolce nulla per tutto il tempo necessario. Ti prego di provarla al più presto. Lasciati avvolgere dal lussurioso vuoto della terapia del silenzio.